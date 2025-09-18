ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 18 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 17.09.2025 22:00:00

Tamir Tarihi: 23.09.2025 07:00:00

Detay: Bugünden itibaren 17-18-19-20-21-22-23 Eylül tarihlerinde her gün saat 22:00 de , mevcut su şebeke sisteminin iyileştirilmesi, devam eden kuraklık ve aşırı sulama nedeniyle sistemimize ulaşan suyun azalması sebepleriyle düzenli su kesintisine gidilecektir. Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi bir kısmı.

POLATLI

Arıza Tarihi: 18.09.2025 10:10:00

Tamir Tarihi: 18.09.2025 18:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Kayaş Sokakta bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3. Şahıslar tarafından meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mah.ve Gazi Mah.

---

Arıza Tarihi: 18.09.2025 12:20:00

Tamir Tarihi: 18.09.2025 20:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Bağevleri Mevkiinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mah. Bağevleri Mevkii

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 18.09.2025 12:30:00

Tamir Tarihi: 18.09.2025 18:00:00

Detay: YAKACIK DEPO İLETİM HATTI ÜZERİNDE BULUNAN 300 POMPA HATININ 200 LÜK KOL VANASINDA OLUŞAN ARIZASINDAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ TAMAMI YAKACIK BAĞLAR TOKİ 3585 CADDE CİVARI HURDACILARIN BİR KISMI 3608 AKSA KOOP CİVARI 3847 LİSE CİVARI MEMLİK MAHALLESİ GÜNEYKENT SİTESİ DERVİŞLER SİTESİ 3602 3603 SOKAKLARI

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 18.09.2025 15:10:00

Tamir Tarihi: 18.09.2025 21:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ İNCEK MAHALLESİ TÜRKAN ŞORAY CADDESİ Ø 150 DUCTİL İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: KIZILCAŞAR VE İNCEK MAHALLELERİ BİR KISMI