ASKİ Ankara su kesintisi: 17-18 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 17 Şubat Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

17 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

MAMAK

Arıza Tarihi: 17.02.2022 08:00:00

Tamir Tarihi: 17.02.2022 15:00:00

Detay: Aski genel müdürlüğü tesisler daire başkanlığı tarafından Ortaköy mahallesi depo temizliği yapılacaktır sabah saat 8:00 ile 15:00 saatleri arasında su verilemiyecektir

Etkilenen Yerler: ORTAKÖY MAHALLESİ NİN GENELİ

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 17.02.2022 17:40:00

Tamir Tarihi: 17.02.2022 19:30:00

Detay: CUBUK İLCESİ SÜNLÜ MAHALLESİ SEMA 1 SOKAK,DA DOGALGAZCILAR TARAFINDAN MEYDANA GELEN 75 LİK POLİETİLEN BORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 19:00 KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: ETKİLENEN YERLER SEMA 10 SOKAK, GÜLHANE SOKAK,HALİC SOKAK,OYMAK SOKAK,SEMA 3 SOKAK, SEMA 4 SOKAK.

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