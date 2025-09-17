ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 17 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 17.09.2025 09:55:00

Tamir Tarihi: 17.09.2025 16:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KIZILCAŞAR MAHALLESİ 1129. CADDE 150 DUCTİL İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: KIZILCAŞAR MAHALLESİ BİR KISMI

POLATLI

Arıza Tarihi: 17.09.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 17.09.2025 22:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Ziya Gökalp Caddesinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir kısım

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 17.09.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 17.09.2025 17:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Etlik mahallesi Adnan Yüksel caddesi ile Varto sokak köşede yapılan kanal çalışmasından dolayı tamiratını yapmak için su kesintisi yapılmaktadır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür diler, iyi günler dileriz.

Etkilenen Yerler: Ayvalı mahallesi ve Etlik mahallesi