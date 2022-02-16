ASKİ Ankara su kesintisi: 16-17 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 16 Şubat Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

16 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

MAMAK

Arıza Tarihi: 17.02.2022 08:00:00

Tamir Tarihi: 17.02.2022 15:00:00

Detay: Aski genel müdürlüğü tesisler daire başkanlığı tarafından Ortaköy mahallesi depo temizliği yapılacaktır sabah saat 8:00 ile 15:00 saatleri arasında su verilemiyecektir

Etkilenen Yerler: ORTAKÖY MAHALLESİ NİN GENELİ

KALECİK

Arıza Tarihi: 16.02.2022 15:00:00

Tamir Tarihi: 16.02.2022 18:00:00

Detay: Kalecik Cuma Saray Mahallesi Cumhuriyet Meydanı üzerinde bulunan Q225 lik ana iletim hattı boru arızası sebebiyle saat 18:00 a kadar su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Cuma Saray Mahallesi, Ahikemal Şenyurt Mahallesi, Yenidoğan Yeşilyurt Mahallesi, Ahiler Yenice Mahallesi

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