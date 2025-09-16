ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 16 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

SİNCAN

Arıza Tarihi: 16.09.2025 11:30:00

Tamir Tarihi: 16.09.2025 19:00:00

Detay: Sincan ilçesi temelli Yenihisar mahallesi küme evleri içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yenihisar Mahallesi ve Malıköy Mahallesi tamamı.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 16.09.2025 12:45:00

Tamir Tarihi: 16.09.2025 20:00:00

Detay: ÜNİVERSİTELER MAHALLESİ 1597 CADDE RTÜRK ÖNÜ 110 LUK İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ÜNİVERSTELİLER MAHALLESİ 1597 CADDE

AKYURT

Arıza Tarihi: 16.09.2025 13:30:00

Tamir Tarihi: 16.09.2025 18:00:00

Detay: YILDIRIM MAHALLESİ KOZA SOKAKTA İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YILDIRM MAHALLESİ-BEYAZIT MAHALLESİNİN BİR KISMI-YEŞİLTEPE MAHALLESİNİN BİR KISMI

POLATLI

Arıza Tarihi: 16.09.2025 14:40:00

Tamir Tarihi: 16.09.2025 21:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Ziya Gökalp Caddesinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir kısmı.

AYAŞ

Arıza Tarihi: 16.09.2025 16:30:00

Tamir Tarihi: 16.09.2025 19:00:00

Detay: Ayaş Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi Fatih Sitesi İçerisinde 63'Lük PE Plastik Boru Bağlantı Hattı Arızası Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Fatih Sitesi, Sanayi Sitesi.

AKYURT

Arıza Tarihi: 16.09.2025 22:00:00

Tamir Tarihi: 17.09.2025 07:00:00

Detay: Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve Sularımızın sınırlı olması nedeniyle ilave su kaynak çalışmalarımız devam etmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi Bir kısmı