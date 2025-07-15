ASKİ Ankara su kesintisi! 15-16 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 15 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 12.07.2025 19:45:00

Tamir Tarihi: 13.07.2025 00:00:00

Detay: İlçemiz merkezine su sağlayan depolarımızda aşırı kullanımdan kaynaklı Depo seviyelerinde düşmeler meydana gelmektedir. Abonelerimizden geçirdiğimiz sıkıntılı günlerde Su kullanımlarında Dikkatli ,Özenli ve Tasarruflu olmaları için Rica eder anlayışınız için teşekkür ederiz

Etkilenen Yerler: Hacikara, Başağaç, Kurtuluş, İstiklal, Beytepe ,Yesilağaç ve Ayvasık mahallelerimizin bir kısmı

AYAŞ

Arıza Tarihi: 15.07.2025 10:35:00

Tamir Tarihi: 15.07.2025 19:00:00

Detay: Ayaş Kuyularımızdaki Elektrik Kaynaklı Pompa Arızalarından Dolayı Su Kesintisi Uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Hacırecep, Hacıveli, Hacımemi, Ferahfaki, Ömeroğlu, Camiatik, Şeyhmuhittin,Emine Tevfika Ayaşlı, Dervişimam Mahalleleri

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Arıza Tarihi: 15.07.2025 10:40:00

Tamir Tarihi: 15.07.2025 19:00:00

Detay: Ayaş Oltan Mahallesi kuyularında elektrik kaynaklı pompa arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Oltan Mahallesi Geneli.

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Arıza Tarihi: 15.07.2025 10:40:00

Tamir Tarihi: 15.07.2025 19:00:00

Detay: Ayaş Bayram Mahallesi kuyusunda elektrik kaynaklı pompa arızasından dolayı su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Bayram Mahallesi

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 15.07.2025 12:40:00

Tamir Tarihi: 15.07.2025 18:00:00

Detay: Karapürçek Mahallesi Karapürçek Caddesi İçerisindeki İçme suyu hattındaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Su Kesintisinden Etkilenen Yerler: Karapürçek ve Beşikkaya Mahallelerinin Bir Kısmı

MAMAK

Arıza Tarihi: 15.07.2025 12:40:00

Tamir Tarihi: 15.07.2025 18:00:00

Detay: PİLANSIZ SU KESİNTİSİ MAMAK İLÇEMİZ ALTINDAĞ İLÇESİ KARAPÜRÇEK MAHALLESİ KARAPÜRÇEK CADDESİ ÜZERİNDE YER ALAN İÇME SUYU HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENMEKTEDİR.

Etkilenen Yerler: BAŞAK MAHALLESİ, EKİN MAHALLESİ, BOSTANCIK MAHALLESİ

SİNCAN

Arıza Tarihi: 15.07.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 15.07.2025 20:00:00

Detay: Fevzi Çakmak Mahallesi 6. Cadde içerisinde Q250'lik boruda meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Fevzi Çakmak Mahallesi Ortapınar Toki