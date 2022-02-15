ASKİ Ankara su kesintisi: 15-16 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 15 Şubat Salı günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

15 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

MAMAK

Arıza Tarihi: 15.02.2022 09:00:00

Tamir Tarihi: 15.02.2022 21:00:00

Detay: Başkanlığımızca ihale edilen, Mirsan teknik yapı san. Ve Tic. A.ş. yükleniminde yapımı devam etmekte olan ve yapı denetimi Başkanlığımızca yürütülen " Çubuk, Akyurt ve Keçiören İlçeleri Asbest ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçmesuyu Şebeke ve İletim Hatları Yenileme İşi " kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Mamak ilçesi Ortaköy ve Kutludüğün mahallelerinin orta-alt kat şebekelerinin beslemesi amacıyla yapılan duktil Ø300 mm çapındaki iletim hattı imalatının, P26 Pompa İstasyonu mevcut Ø500 mm duktil hatta bağlantı çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bahse konu bağlantıların 15.02.2022 Salı günü saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında yapılması planlanmakta olup Mamak Su ve Kanalizasyon Bölge Müdürlüklerinden alınan bilgiler doğrultusunda Mamak ilçesi Yeşilbayır, Şahapgürler, Eski Bayındır, Yeni Bayındır, Küçük Kayaş ve Kıbrısköy Mahallelerine kısmen su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Yeşilbayır, Şahapgürler, Eski Bayındır, Yeni Bayındır, Küçük Kayaş ve Kıbrısköy Mahallelerine kısmen su verilemeyecektir.

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