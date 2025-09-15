ASKİ Ankara su kesintisi! 15-16 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 15 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

POLATLI

Arıza Tarihi: 16.09.2025 21:00:00

Tamir Tarihi: 17.09.2025 08:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Anıt ve Hacettepe Su Depolarında Kollektör yenileme çalışması nedeni ile 16.09.2025 Salı günü 21:00 ile 17.09.2025 Çarşamba günü 08:00 saatleri arasında planlı su kesintisi yapılacaktır. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Mehmet Akif Mahallesi. Şehitlik, Gazi ve Çamlıca Mahalleleri bir kısmı.

---

Arıza Tarihi: 15.09.2025 14:00:00

Tamir Tarihi: 15.09.2025 17:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Nergis Sokak'ta bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3. Şahıslardan dolayı meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mah, Esenetepe Mah. Bir Bölümü.

---

Arıza Tarihi: 15.09.2025 15:30:00

Tamir Tarihi: 15.09.2025 20:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Gülveren Mahallesi Cihangir Sokakta bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Gülveren Mah.

---

Arıza Tarihi: 15.09.2025 15:50:00

Tamir Tarihi: 15.09.2025 19:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi. Kayın Caddesinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında. Şahıslar tarafından meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik bir kısmı

---

Arıza Tarihi: 15.09.2025 15:50:00

Tamir Tarihi: 15.09.2025 19:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi. Altay Caddesi'nde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında. Şahıslar tarafından meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yeni Mah. Cumhuriyet Mah. bir kısmı