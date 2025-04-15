ASKİ Ankara su kesintisi! 15-16 Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 15 NİSAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.04.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 15.04.2025 19:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ DUMLUPINAR MAHALLESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İÇİNDE MEYDANA GELEN BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: ÇUBUK İLÇESİ DUMLUPINAR MAHALLESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.04.2025 12:15:00

Tamir Tarihi: 15.04.2025 19:00:00

Detay: Altındağ İlçesi,Başpınar Mahallesi 1050.Sokak içerisindeki içme suyu şebeke hattındaki arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Başpınar Mahallesinin Bir Kısmı,Doğantepe Mahallesinin Bir Kısmı

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.04.2025 12:00:00

Tamir Tarihi: 15.04.2025 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ İLKYERLEŞİM MAHALLESİ 1982 CADDE İÇERİSİNDE BULANAN Q100MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: 1982 SOKAK VE CİVARI