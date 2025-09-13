ASKİ Ankara su kesintisi! 13-14 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 13 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 12.09.2025 21:00:00

Tamir Tarihi: 13.09.2025 08:00:00

Detay: Sayın Abonelerimiz; Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve Sularımızın sınırlı olması nedeniyle ilave su kaynak çalışmalarımız devam etmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi bir kısmı

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 13.09.2025 09:20:00

Tamir Tarihi: 13.09.2025 17:00:00

Detay: AHMET TANER KIŞLASI MAHALLESİ 2807 CADDE İÇİ 100 LÜK PVC İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: AHMET TANER KIŞLASI MAHALLESİ İLKO SİTESİ TAMAMI

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 13.09.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 13.09.2025 16:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ SERHAT MAHALLESİ 996 SOKAK İÇERİSİNDE BULUNAN 300MM ÇAPINDAKİ ÇELİK BORU İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: SERHAT MAHALLESİ SÜLEYMAN ŞAH CADDESİ CİVARI İVEDİK OSB 1333 CADDE AĞAÇ İŞLERİ SİTESİ CİVARI

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 13.09.2025 11:20:00

Tamir Tarihi: 13.09.2025 16:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ İNCEK MAHALLESİ TÜRKAN ŞORAY CADDESİ Ø 100 DUCTİL İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: İNCEK VE KIZILCAŞAR MAHALLELERİ BİR KISMI