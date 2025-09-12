ASKİ Ankara su kesintisi! 12-13 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 12 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 12.09.2025 14:40:00

Tamir Tarihi: 12.09.2025 20:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Yukarı Yurtçu Mahallesi 4360 Cadde İçerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Hicret Caddesi ve civarı.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 12.09.2025 21:00:00

Tamir Tarihi: 13.09.2025 08:00:00

Detay: Sayın Abonelerimiz; Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve Sularımızın sınırlı olması nedeniyle ilave su kaynak çalışmalarımız devam etmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi bir kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 12.09.2025 09:40:00

Tamir Tarihi: 12.09.2025 18:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Kayın Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3. Şahıslar tarafından meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Bölümü Gazi Mah Bir bölümü

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 12.09.2025 10:10:00

Tamir Tarihi: 12.09.2025 18:00:00

Detay: TAHTAYAZI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: TAHTAYAZI SUSUZ DAĞKALFAT DALYASAN MEŞELİ GÖLYAYLA MAHALLESİ

SİNCAN

Arıza Tarihi: 12.09.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 12.09.2025 20:00:00

Detay: Sincan ilçesi. Temelli Malıköy Mahallesi. Küme Evleri. içerisindeki su deposu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Malıköy Mahallesi tamamı.