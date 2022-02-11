ASKİ Ankara su kesintisi: 11 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 11 Şubat Cuma günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

11 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 10.02.2022 19:20:00

Tamir Tarihi: 11.02.2022 17:00:00

Detay: ELMADAG YEŞİLDERE FATİH MAH TERFİ KUYU ARASINDAKİ ELEKTİRİK TELLERİNİN KOPMASI SONUCU ÜST KOTLARDAN SUSUZLUK ŞİKAYETİ GELEBİLİR

Etkilenen Yerler: YEŞİLDERE FATİH MAH ÜST KOTLARI

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 11.02.2022 13:40:00

Tamir Tarihi: 11.02.2022 18:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ VASFİ BERİSBEK CADDESİNDE OLUŞAN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ VASFİ BERİSBEK CADDESİ VE BİR KISMI

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