ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 11 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 11.09.2025 10:50:00

Tamir Tarihi: 11.09.2025 18:00:00

Detay: Örnek Mahallesi Altındağ Caddesi İçerisinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Örnek ve Atıfbey Mahallelerinin bir kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 11.09.2025 11:35:00

Tamir Tarihi: 11.09.2025 16:00:00

Detay: Polatlı İlçesi İstiklal Mahallesi Barbaros Caddesinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: İstiklal Mah. Bir Kısım.

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 11.09.2025 12:15:00

Tamir Tarihi: 11.09.2025 18:00:00

Detay: DUMLUPINAR MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN SU ARIZASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: DUMLUPINAR MAHALLESİ.

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 11.09.2025 13:30:00

Tamir Tarihi: 11.09.2025 18:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KARŞIYAKA MAHALLESİ 827. SOKAK 100 DUCTİL İÇME SUYU HATTINDA DEPLASE ÇALIŞMASI SEBEBİYLE PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: KARŞIYAKA MAHALLESİ BİR KISMI GAZİ OSMANPAŞA MAHALLESİ BİR KISMI.

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 12.09.2025 21:00:00

Tamir Tarihi: 13.09.2025 10:00:00

Detay: Altındağ ilçesi Gicik ve Peçenek mahallelerine içmesuyu temin eden Altınova mahallesi TM-2 istasyonunda bakım onarım çalışmaları sebebi ile Cuma günü saat 21.00 arası ile Cumartesi 10.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Peçenek Mahallesi, Gicik Mahallesi.