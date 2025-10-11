ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 11 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Pursaklar

Arıza tarihi: 11.10.2025 11:30

Tamir tarihi: 11.10.2025 16:00

Detay: Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi Hızır Sokak içerisinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Merkez Mahallesi'nin bir kısmı.

Beypazarı

Arıza tarihi: 11.10.2025 11:45

Tamir tarihi: 11.10.2025 14:00

Detay: Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Gül Sokak'ta oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Hacıkara Mahallesi Gül Sokak ve civarı.

Mamak

Arıza tarihi: 11.10.2025 12:25

Tamir tarihi: 11.10.2025 20:00

Detay: Şahintepe Mahallesi P15 Pompa İstasyonu'nda meydana gelen enerji kesintisi nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Tuzluçayır, Şahintepe, Şirintepe, Fahrikörütük, Mutlu, Kutlu, General Zeki Doğan, Ege, Cengizhan, Duralialıç, Akşemsettin, Boğaziçi, Zirvekent, Peyami Sefa, Kartaltepe, Mehtap, Çağlayan ve Misket Mahalleleri ile Çankaya ilçesi Yakupabdal Köyü.

Polatlı

Arıza tarihi: 11.10.2025 12:35

Tamir tarihi: 11.10.2025 17:00

Detay: Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Cevizli Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Şentepe Mahallesi bağ evleri.

Çankaya

Arıza tarihi: 11.10.2025 14:50

Tamir tarihi: 11.10.2025 19:00

Detay: Çankaya ilçesi Yakupabdal Mahallesi Hikmet Ayberk Camii yanında oluşan 200'lük içme suyu hattı arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Yakupabdal Mahallesi'nin üst kotları.