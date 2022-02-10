ASKİ Ankara su kesintisi: 10 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 10 Şubat Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

10 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 10.02.2022 13:10:00

Tamir Tarihi: 10.02.2022 20:00:00

Detay: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi 1057 cadde içerisinde ani oluşan Q300'lük temiz su borusu arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi, Ata Mahallesi, Akpınar Mahallesi, Huzur Mahallesi, Gökkuşağı Mahallesi, Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi, Karapınar Mahallesi ve civarı

POLATLI

Arıza Tarihi: 10.02.2022 04:00:00

Tamir Tarihi: 10.02.2022 19:00:00

Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 10.02.2022 04:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :10.02.2022 17:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ:ŞEHİTLİK MAHALLESİ ULUBATLI HASAN CADDESİ ÜZERİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ TAMANI VE GAZİ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

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