ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 10 NİSAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.04.2025 15:15:00

Tamir Tarihi: 10.04.2025 21:00:00

Detay: Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Siyah lale caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Tandoğan Mahallesi tamamı.

KAZAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.04.2025 15:30:00

Tamir Tarihi: 10.04.2025 19:00:00

Detay: Kahramankazan ilçesi Fatih mahallesi içerisinde bulunan Ø400 'lük içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yavuz Sultan Selim mahallesi, Kanuni Sultan Süleyman mahallesi Fatih mahallesi Örencikli caddesi, Söğüt caddesi, Ankara bulvarı ve bağlı sokaklar

---

Arıza Tarihi: 10.04.2025 15:30:00

Tamir Tarihi: 10.04.2025 19:00:00

Detay: Kahramankazan ilçesi Fatih mahallesi içerisinde bulunan Ø3400 'lük içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yavuz Sultan Selim mahallesi, Kanuni Sultan Süleyman mahallesi Fatih mahallesi Örencikli caddesi, Söğüt caddesi, Ankara bulvarı ve bağlı sokaklar, İymir mahallesi

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.04.2025 16:00:00

Tamir Tarihi: 10.04.2025 20:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KIZILCAŞAR MAHALLESİ 2654 SOKAKTA Ø 90 PVC İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TEK YAPI KOOPERATİFİ.