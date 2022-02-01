ASKİ Ankara su kesintisi: 1 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 1 Şubat Salı günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

1 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

YENİMAHALLE



Arıza Tarihi: 1.02.2022 11:15:00

Tamir Tarihi: 1.02.2022 17:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ 3890 SOKAK İÇERİSİNDE İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ OYUKLU MEVKİ BAĞLAR MEVKİİ

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 1.02.2022 14:25:00

Tamir Tarihi: 1.02.2022 17:00:00

Detay: Sancak Mahallesi Cidde Caddesi içerisinde ani oluşan Ø150'lik şebeke ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: İlkbahar Mahallesi Üst Kotları, Birlik Mahallesi Üst Kotları, Sancak Mahallesi, Mühye Mahallesi ve civarı

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 1.02.2022 17:00:00

Tamir Tarihi: 1.02.2022 23:00:00

Detay: Etimesgut Eryaman Mahallesi Dildevrimi Caddesi Eryaman Evleri içerisinde Q160 içme suyu şebeke hattında oluşan arıza sebebi ile plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Eryaman Evleri tamamı

Haberler.com - Gündem