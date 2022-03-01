ASKİ Ankara su kesintisi: 1 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Mart Salı günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
ANKARA (Haberler.com) - Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 1 Mart Salı günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
1 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ
SEREFLIKOÇHISAR
Arıza Tarihi: 1.03.2022 00:00:00
Tamir Tarihi: 1.03.2022 13:00:00
Detay: EMEK MAHALLESİ ETLİOĞLU CADDESİNDEKİ TAHLİYE ARIZASINDAN DOLAYI YEŞİLOVA,TUZLA,HACIENBİYA,EMEK,CUMHURİYET MAHALLELERİNDE 4 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: YEŞİLOVA MAHALLESİ,TUZLA MAHALLESİ, HACIENBİYA MAHALLESİ,EMEK MAHALLESİ,CUMHURİYET MAHALLESİ
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 1.03.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 1.03.2022 13:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Taşpınar mahallesi 2881 sokakta Q 110 HDPE hattaki deplase çalışması nedeni ile 01/03/2022 saat 09:00 ile 13:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Taşpınar mahallesi.