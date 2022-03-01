ASKİ Ankara su kesintisi: 1 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

ANKARA (Haberler.com) - Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 1 Mart Salı günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

1 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ

SEREFLIKOÇHISAR

Arıza Tarihi: 1.03.2022 00:00:00

Tamir Tarihi: 1.03.2022 13:00:00

Detay: EMEK MAHALLESİ ETLİOĞLU CADDESİNDEKİ TAHLİYE ARIZASINDAN DOLAYI YEŞİLOVA,TUZLA,HACIENBİYA,EMEK,CUMHURİYET MAHALLELERİNDE 4 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

Etkilenen Yerler: YEŞİLOVA MAHALLESİ,TUZLA MAHALLESİ, HACIENBİYA MAHALLESİ,EMEK MAHALLESİ,CUMHURİYET MAHALLESİ

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 1.03.2022 09:00:00

Tamir Tarihi: 1.03.2022 13:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi Taşpınar mahallesi 2881 sokakta Q 110 HDPE hattaki deplase çalışması nedeni ile 01/03/2022 saat 09:00 ile 13:00 arasında su kesintisi yapılacak

Etkilenen Yerler: Taşpınar mahallesi.

Haberler.com - Gündem