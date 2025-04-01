ASKİ Ankara su kesintisi! 1-2 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 1 NİSAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.04.2025 10:20:00

Tamir Tarihi: 1.04.2025 15:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ : Gülveren Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerindeki içme suyu dağıtım şebeke hattında ani oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Gülveren Mah. Bir bölümü

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.04.2025 14:10:00

Tamir Tarihi: 1.04.2025 17:30:00

Detay: Alaca atlı mahallesi 3425 sokak no 7 önünde bulunan 110'luk p boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır. verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler anlayışınız için teşekkür ederiz

Etkilenen Yerler: Alaca atlı mahallesi 3426 sokak 3425 sokak 3424 3422 3421 3420 3418 3417 3416 3415 tamamı