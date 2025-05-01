ASKİ Ankara su kesintisi! 1-2 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 1 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.05.2025 14:50:00

Tamir Tarihi: 1.05.2025 17:00:00

Detay: kuşcağız mahallesi topak caddesi içi 100 lük düktil boru arıza kaynaklı su kesintisi yapılmaktadır

Etkilenen Yerler: kuşçağız mahallesi tamamı

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.05.2025 16:00:00

Tamir Tarihi: 1.05.2025 20:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Balıkuyumcu Mahallesi Kümeevleri içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Balıkuyumcu Mahallesi