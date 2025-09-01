ASKİ Ankara su kesintisi! 1-2 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 2 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 1.09.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 1.09.2025 23:55:00

Detay: KESİKKÖPRÜ HAMSU İLETİM HATTINDA ANİ OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI İVEDİK TEMİZ SU ARITMA DEPO SEVİYESİ DÜŞÜK KALMIŞ OLUP ŞEHİR İÇİ ANA İSALE HATLARINDA YETERLİ SU OLMADİGİNDAN DOLAYİ SU KESİNTİSİ VE BASİNC DUSUKLUGU YASANACAKTİR.

Etkilenen Yerler: Memlik mahallesi tamamı Güneykent Bahçelievler Yapı kooperatifi dervişler sitesi 3602. cadde Yakacık mahallesi 3585. cadde civarı üst kodları 3847., 4050., 4048., 3607. sokak civarı YAKACIK MAHHALLESİ BAĞLAR MEVKİ YAKACIK OYUKLU TOKİ BLOKLARI KALETEPE MAHALLESİ BİR KISMI GÜVENTEPE MAHALLESİ'NİN BİR KISMI GÜZELYAKA MAHALLESİ ERGENEKON MAHALLESİ'NİN BİR KISMI PAMUKLAR MAHALLESİ'NİN ALT KODLARI

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 1.09.2025 22:00:00

Tamir Tarihi: 2.09.2025 06:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ HACILAR MAHALLESİ HACILAR BULVARI VE 492. CADDE KÖŞESİNDE SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA Ø 600 DUCTİL İÇME SUYU HATTINDAKİ BRANŞMAN BAĞLANTISI SEBEBİYLE PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ. ETKİLENECEK YERLER: HACILAR MAHALLESİ, HACI HASAN MAHALLESİ, HACIMURATLI MAHALLESİ, BALLIKPINAR MAHALLESİ, YAVRUCUK MAHALLESİ, TOPAKLI MAHALLESİ, OYACA MAHALLESİ, GÖKÇEHÖYÜK MAHALLESİ, İKİZCE MAHALLESİ VE KARŞIYAKA MAHALLESİ BİR KISMI

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 31.08.2025 17:00:00

Tamir Tarihi: 1.09.2025 08:55:00

Detay: SAYIN ABONEMİZ KESİKKÖPRÜ HAMSU İLETİM HATTINDA ANİ OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI İVEDİK TEMİZ SU ARITMA DEPO SEVİYESİ DÜŞÜK KALMIŞ OLUP ŞEHİR İÇİ ANA İSALE HATLARINDA HAVA OLUŞUMA RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALINMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: KEÇİÖREN SİNCAN SARAYCIK FATİH MAH. ÜST KOTLARINDA ETİMESGUT BAĞLICA BÖLGESİ TOKİ TURKUAZ VE YAPRACIK MEVKİİNDE YENİ MAHALLE BÖLGESİNDE ÜST KOTLARDA BULUNAN YERLEŞİM YERLERİNDE BASINC DÜŞÜKLÜĞÜ VE SUSUZLUK YAŞANMAKTADIR. VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 31.08.2025 17:45:00

Tamir Tarihi: 1.09.2025 23:55:00

Detay: Kesik Köprü Ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Atayurt Mahallesi, Şehit Ali Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi ve Yukarı Yurtçu Mahallesi geneli

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 1.09.2025 12:30:00

Tamir Tarihi: 1.09.2025 17:00:00

Detay: Gültepe mahallesi 2059.sokak içindeki içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Gültepe mahallesinin bir kısmı (TOKİ Blokları)

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 1.09.2025 21:00:00

Tamir Tarihi: 2.09.2025 08:00:00

Detay: Sayın Abonelerimiz; Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmekte olup suyumuzu idareli kullanmanızı rica ederiz. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve Sularımızın sınırlı olması nedeniyle gösterdiğiniz hassasiyetin devamını rica eder, Su kesintilerinin daha az yaşanması için su temini çalışmalarımız devam etmektedir, ancak su kaynaklarımızın sınırlı olması nedeniyle gösterdiğiniz hassasiyetin devamını rica ederiz ve depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle su kesintisi uygulanacaktır . Tesislerimizde herhangi bir arıza yoktur. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi bir kısmı.