ASKİ Ankara su kesintisi! 1-2 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 1 AĞUSTOS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI

Arıza Tarihi: 1.08.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 1.08.2025 14:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Polatlı İlçesi : Şehitlik Mahallesi Kalay Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Kısmı

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 1.08.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 1.08.2025 23:50:00

Detay: Etimesgut İlçesi Turkuaz Mahallesi Berat Cadde içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Turkuaz Mahallesi, Şehit Ali Mahallesi ve Bilgisayarcılar Sitesi

KAZAN

Arıza Tarihi: 1.08.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 1.08.2025 23:55:00

Detay: Kahramankazan içmesuyu arıtma tesisinde yaşanan arıza sebebi ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: SARAY MAHALESİ DAĞYAKA MAHALLESİ

BALA

Arıza Tarihi: 1.08.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 1.08.2025 17:30:00

Detay: BALA İLÇESİ ENERJİSA KAYNAKLI ENERJİ KESİNTİSİ NEDENİ İLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: ABAZLI MAH YÖRELİ MAH YENİKÖY MAH KOÇYAYLA MAH TOL MAH AYDOĞAN MAH AŞIKOĞLU MAH ERGİN MAH AKKOYUNLU MAH DAVDANLI MAH

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 1.08.2025 10:10:00

Tamir Tarihi: 1.08.2025 19:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Etiler Mahallesi 1444 Sokak içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Etiler Mahallesi

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 1.08.2025 13:00:00

Tamir Tarihi: 1.08.2025 15:00:00

Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Yunus Emre Mahallesi Atatürk caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Yunus Emre Mahallesi bir kısmı Merkez mahallesi bir kısmı

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 1.08.2025 16:15:00

Tamir Tarihi: 1.08.2025 20:00:00

Detay: *PLANSIZ SU KESİNTİSİ* Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi 1638 Cadde içerisinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Karacaören Mahallesinin bir kısmı (Sanayi içi ve çevresi)

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 1.08.2025 17:30:00

Tamir Tarihi: 1.08.2025 23:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ ERGAZİ MAHALLESİ 1803 CAD İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ERGAZİ MAHALLESİ 1802 CAD ŞEHİT SONER ÇANKAYA CAD 1803 CAD BAŞKENT SANAYİ SİTESİ BİR KISMI .

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 1.08.2025 17:50:00

Tamir Tarihi: 1.08.2025 20:00:00

Detay: AŞAĞI ÇAVUNDUR MAHALLESİ DEPO TAMİRETI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: AŞAĞI ÇAVUNDUR MAHALLESİ GENELİ