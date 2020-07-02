ASKİ alt yapı çalışmalarını sürdürüyor
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ASKİ alt yapı çalışmalarını sürdürüyor

ASKİ alt yapı çalışmalarını sürdürüyor Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), su taşkınlarıyla mücadele kapsamında başlattığı altyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

02.07.2020 20:01 | Son Güncelleme: 02.07.2020 20:29

ASKİ alt yapı çalışmalarını sürdürüyor

ANKARA - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), su taşkınlarıyla mücadele kapsamında başlattığı altyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Keçiören Kamil Ocak Sokak'ta su taşkınlarına neden olan hatalı bağlantı sorununu çözdüklerini, yeni hat ve yağmur suyu deşarjının Ankara Çayı'na verildiğini açıkladı.

Ankara Çayı'nda gondol ve motorlu kayıklarla gezilebilmesi amacıyla bir önceki ilçe belediye başkanı döneminde yapılan hatalı bağlantı imalatının aşırı yağışlarda sel baskınlarına neden olduğunu belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yeni hat imalatı ile sorunu çözüme kavuşturduklarını söyledi. Keçiören Kamil Ocak Sokak'ta incelemelerde bulunan Öztürk, ekiplerin yoğun çalışması ile bölgedeki sıkıntının kısa sürede giderildiğini ifade etti. Yaşam kalitesi yüksek ve daha yaşanılabilir bir Ankara için Başkent'in dört bir tarafında kapsamlı bir altyapı çalışması sürdürdüklerini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz son olarak Ankara'nın tüm havzalarından beslenen Ankara Çayı'nın Keçiören Kamil Ocak Sokak'ta taşkınlara sebep olan bağlantı sorununa müdahale etti. Kentimizde şiddetli yağışın ardından yaşanabilecek olumsuzlukları ve olası sel baskınlarını engellemek amacıyla sahada yoğun mesai harcıyoruz. Yeni yapılan hat ile yağmur suyu deşarjı direkt Ankara Çayı'na verildi. Bu sayede taşkınların önüne geçilecek."

Kamil Ocak Sokak'ta su taşkınlarına son verecek çalışma ile bölge halkının rahat bir nefes alacağını belirten Öztürk, "Buradan daha önce çekilen hattaki dirseklerin su akış hızını yavaşlatması nedeniyle yoğun yağışlarda geriye doğru tepmeler meydana geliyordu. Bu da bölgede taşkınlara yol açıyordu. Yaptığımız yeni hat imalatı ile Ankara Çayı'na direkt deşarj sağlandı. Bu sayede artık burada yoğun yağışlarda geri tepmeler olmayacağı için taşkınlar da meydana gelmeyecek" dedi.

ASKİ alt yapı çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İHA

Manşet

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