ASKİ, Adana genelinde 69 yeni içme suyu deposu inşa etti

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Adana genelinde 69 yeni içme suyu depo Su inşa etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz suya ulaşmasını karşılamak amacıyla büyük yatırımlar gerçekleştiriyor.

Adana genelinde hijyenik koşullara uygun olmayan ve atıl durumda kalan eski depoları iptal eden ASKİ, 11 ilçede toplam 69 yeni içme suyu depo Su inşa etti. Çukurova, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan, Yumurtalık, Karataş, Kozan, Aladağ, Saimbeyli, Feke ve Tufanbeyli ilçelerinde muhtelif mahallelere inşa edilen içme suyu depoları ile Adanalıların sağlıklı suyla buluşmaları sağlanıyor.

Nüfus artış hızını göz önünde tutarak hayata geçirilen çalışmalarla, abonelerin artan su ihtiyacı karşılanıyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir yandan kentin dört bir yanında mevcut durumdaki su ihtiyacına cevap verebilecek yeni yatırımları hayata geçirirken, bir yandan da artan nüfusun gelecekteki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırlanan projelerin uygulandığını söyledi. - ADANA