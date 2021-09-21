ASKİ, 107 kilometrelik Polatlı içme suyu hattının 21 kilometresinin tamamlandığını bildirdi - Haberler
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ASKİ, 107 kilometrelik Polatlı içme suyu hattının 21 kilometresinin tamamlandığını bildirdi

AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
ASKİ, 107 kilometrelik Polatlı içme suyu hattının 21 kilometresinin tamamlandığını bildirdi

Ankara Su Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden Polatlı ilçesine içme suyu sağlayacak projede, 107 kilometrelik ana isale hattının 21 kilometresinin tamamlandığını bildirdi.

Ankara Su Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden Polatlı ilçesine içme suyu sağlayacak projede, 107 kilometrelik ana isale hattının 21 kilometresinin tamamlandığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, 26 Ağustos 2020'de ihalesi yapılan "İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi" kapsamında çalışmalara 29 Ekim 2020'de başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Yenimahalle ilçesindeki Batı Bulvarı ile Sincan ilçesinde yer alan Poyraz Mahallesi olmak üzere iki noktada çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Öztürk, "Polatlı ilçemizi kesintisiz ve sağlıklı suya kavuşturacak yaklaşık 107 kilometrelik ana isale hattının 21 kilometresi tamamlandı." ifadelerini kullandı.

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden başlayarak Temelli'den Polatlı'ya kadar uzanacak su iletim hattının, sadece Polatlı halkına değil, 1,5 milyon Ankaralıya hizmet vereceğini kaydeden Öztürk, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Yenimahalle'deki İvedik İçme Suyu Arıtma Tesislerimizden suyu alarak Etimesgut, Sincan Temelli ve nihayetinde Polatlı'ya kadar tüm bölgelerin içme suyu ihtiyacını karşılayacak ana isale hattımızın çalışmaları devam ediyor. Yenimahalle Batı Bulvarı'nda çalışan ekiplerimiz, çapı 2 bin 200'lük boruların montajını yapıyor. Yaklaşık 100 metre kadar yerimiz daha var montajı bekleyen. Aynı zamanda Temelli bölgesinde bulunan bir ekibimiz de daha düşük çaplı boruların montajı için çalışmalarını sürdürüyor."

ASKİ, 107 kilometrelik Polatlı içme suyu hattının 21 kilometresinin tamamlandığını bildirdi

ASKİ, 107 kilometrelik Polatlı içme suyu hattının 21 kilometresinin tamamlandığını bildirdi

ASKİ, 107 kilometrelik Polatlı içme suyu hattının 21 kilometresinin tamamlandığını bildirdi

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri
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Haber: ASKİ, 107 kilometrelik Polatlı içme suyu hattının 21 kilometresinin tamamlandığını bildirdi - Haberler
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