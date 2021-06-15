ASKF seçimleri için Bornova'dan Muhtar ismi çıktı

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanlığı için Bornova'dan Efkan Muhtar ismi çıktı.

Bornova Kulüpler Birliği'nin verdiği ortak karar, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile HİTAB Beşyıldız Kulübü Başkanı Hakan Beşyıldız'ın verdiği destek ile Muhtar adaylığını açıkladı.

Pandemi koşulları sebebiyle ertelenen seçimde Bornova'da bir kişi üzerine ortak fikrin olması olumlu karşılandı. Seçimlerde oy kullanacak Bornovalı 44 temsilciden 37'sinin onay verdiği Muhtar'a, Bornova spor camiası da arka çıktı. HİTAB Beşyıldız Kulübü Başkanı Hakan Beşyıldız, "Biz, ortak akılla hareket edilmesi kanaatindeyiz. Geçtiğimiz yıla bir sünger çektik. Seçimlerde, ilçemizde faaliyet gösteren 44 kulübümüzün 37'sinin de desteğini alan sayın Muhtar'a başarı diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler