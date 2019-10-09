ASKF Körfez temsilcisi Erhanoğlu, "2019-2020 Süper Amatör ligi start alıyor"

Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri federasyonu (ASKF) Körfez Temsilcisi Cemal Erhanoğlu yaptığı açıklamada, Balıkesir Bölgesi Amatör Küme maçlarının geçtiğimiz hafta başladığını hatırlatarak, Süper Amatör A Grubu kaşılaşmalarının da Cumartesi günü oynanacak Küçükköyspor-Sakaraspor...

09.10.2019 15:43
ASKF Körfez temsilcisi Erhanoğlu,

Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri federasyonu (ASKF) Körfez Temsilcisi Cemal Erhanoğlu yaptığı açıklamada, Balıkesir Bölgesi Amatör Küme maçlarının geçtiğimiz hafta başladığını hatırlatarak, Süper Amatör A Grubu kaşılaşmalarının da Cumartesi günü oynanacak Küçükköyspor-Sakaraspor karşılaşmasıyla start alacağını açıkladı.


Erhanoğlu; Ayvalık, Altınova, Küçükköy ve Alibey Adası'ndaki stadyumların bakımlarının yapıldığını ve sağlık ekiplerinin, saha komiserleriyle hakemlerin lig için görevlendirildiklerini kaydetti.


Ligdeki tüm takımlara kazasız-belasız bir sezon geçirmelerini dileyen Cemal Erhanoğlu, takımların taraftarlarının da maçlarda tribünlerdeki yerini alacaklarına inandıklarını belirtti.


Balıkesir ASKF Körfez Temsilcisi Erhanoğlu, Süper Amatör A Grubu karşılaşmalarının; Savaştepe Belediyespor-Gömeçspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Havran Fatih Belediyespor, Küçükköyspor-Ayvalık Sakaryaspor, Altınovaspor-1966 Edremitspor ve Burhaniye Belediyespor-Dursunbey Belediyespor maçlarıyla başlayacağını da sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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