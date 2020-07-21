ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı, seçim sürecini değerlendirdi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Musa Soykarcı, federasyonun seçim sürecini değerlendirdi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Musa Soykarcı, federasyonun seçim sürecini değerlendirdi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği toplantıda konuşan Soykarcı, federasyonun seçim sürecine girdiğini ve tüzüğün gerektirdiği şekilde takvimin işlediğini belirtti.

20 Temmuz'dan itibaren ASKF'ye bağlı 121 üye kulübün delegelerini kendilerine bildirdiğini vurgulayan Soykarcı, genel kurulun 8 Ağustos'ta Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılacağını söyledi.

Genel kurul öncesi bir çok kişinin aday olmak için çalışma yaptığını belirten Soykarcı, "Burası bizim malımız, mülkümüz değil, herkes aday olabilir. Ancak başkanlığına aday olduğunuz kuruluşun en azından tüzüğünü okuyun." dedi.

Soykarcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ASKF'yi gerçekten çok iyi temsil ettik, çok iyi yerlere getirdik. O yüzden karşımıza bu kadar aday çıkıyor. Antrenörler bizim değerlerimizdir, bizim olmazsa olmazımızdır. Ancak seçim sürecinde bazı antrenörler bir takım çalışmaların içerisine giriyor. Antrenörler ASKF yönetimine bu kadar talip olacaklarına işlerini yapsınlar. Mehmet Topuz ve Ali Turan'dan sonra kentten profesyonel futbolcu çıkmadı. Kafayı buna yorsunlar."

Kaynak: AA