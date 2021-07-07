ASKF'den Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ASKF'den Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

ASKF'den Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Kayseri'de amatör sporun konuşulduğu ziyarette ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Yakup Deliktaş ve Ahmet Metin'de yer aldı. Ziyarette ASKF Başkanı Mutlu Önal, "Yapacağımız işlerde sporla birlikte başarıdan çok çocuklarımızın gelecekleri, ahlaki eğitimi için İl Müdürlüğü olarak sizlerin, TÜFAD Yönetiminin ortak yakalamış olduğu sinerji ile Kayseri için elimizi taşımızın altına koyduk" diyerek İl Müdürü Kabakcı'ya her daim yanında olduklarını belirtti.

"Birlikte dayanışma içerisinde çalışma yaparak büyük başarılar yakalayacağız" diyen İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Sporun tabana yayılması için paydaş kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalar, kadim şehrimiz Kayseri'de ki gençlerimiz geleceğine büyük katkı sağlayacak" diyerek, ziyaretleri için ASKF Başkanı Mutlu Önal'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. - KAYSERİ

ASKF'den Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret
ASKF'den Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Zeki Müren Ebru Gündeş Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Younes Belhanda Mostafa Mohamed Mustafa Denizli Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ASKF'den Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 09:21:18. #1.16#

title