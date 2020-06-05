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ASKF'dan Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir'e ziyaret

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'i makamında ziyaret etti.

ASKF'dan Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir'e ziyaret
05.06.2020 13:10 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:13

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Yasin Özdemir'i makamında ziyaret etti. Yeni görevinde Özdemir'e başarılar dileyen Başkan Tosun, ildeki sportif çalışmalar ve faaliyetle hakkında bilgi alışverişi yaptı. Ziyarette Bilecik Gençlik Hizmetleri Müdürü Yaşar Karabulut ve Spor Hizmetleri Müdürü Dilaver Tetik de hazırda bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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