ASKF binası yenileniyor
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ASKF binası yenileniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
ASKF binası yenileniyor

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binası yenileniyor.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binası yenileniyor.

ASKF Kulüp Başkanı Mutlu Önal'ın gelmesiyle hareketlilik kazanan federasyon yönetimi, göreve geldiği günden beri kulüplere daha yeni ve iyi bir hizmet vermek için kulüp binasında tadilat başladı. Sümer Amatör Evi içerisinde yer alan Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binası komple yenileniyor. Binanın yenilenmesiyle önümüzdeki günlerde daha iyi hizmet vermeyi amaçlıyor.

22 yıl sonra yeni yüzüyle kulüplere daha iyi hizmet verecek olan Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında işler daha hızlı ve kolay işleyecek. Binadaki tadilatın ardından sahaların bakımı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. - KAYSERİ

ASKF binası yenileniyor
ASKF binası yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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