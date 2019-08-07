ASKF Başkan Yardımcısı Akyer vefat etti

07.08.2019 23:16

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Yardımcısı Bayram Akyer (72), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan tatil için arkadaşlarıyla Bartın'ın İnkum tatil beldesine gelen Akyer, burada denize girdiği sırada fenalaştı.

Durumu fark eden arkadaşlar tarafından dinlenmesi için kumsaldaki şezlonga getirilen Akyer'in durumunun ağırlaşması üzerine 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Akyer, ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bayram Akyer, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcılığı'nın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

Kaynak: AA