Askerlik yerleri ne zaman belli oluyor? Bedelli askerlik celp dönemleri ne zaman? Celp ve terhis sorgulama
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Askerlik yerleri ne zaman belli oluyor? Bedelli askerlik celp dönemleri ne zaman? Celp ve terhis sorgulama

Celp ve terhis tarihleri, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSB atama ile terhis ve celp işlemleri, bedelli askerlik işlemleri için tarih verdi. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? E-devlet askerlik yeri sorgulama sistemi üzerinden görev yerleri öğrenilecek. 2020 terhis, celp ve bedelli askerlik detayları..

Askerlik yerleri ne zaman belli oluyor? Bedelli askerlik celp dönemleri ne zaman? Celp ve terhis sorgulama
28.05.2020 09:21 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:25

Covid-19 virüsünün yol açtığı salgın sebebiyle terhisleri ertelenen Kasım 2019 celp tarihine dahil olan binlerce Mehmetçik için terhis zamanı geldi. Öte yandan MSB celp dönemleri de e-devlet üzerinden erişime sunulacak. Bedelli celp tarihleri açıklanacak mı?

TERHİS VE CELP TARİHLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Pandemide önlem maksadıyla bir ay ertelenen Kasım 2019 celp için terhisler 31 Mayıs'ta başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısınınardından yaptığı açıklamalar ışığında, Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da işleme konuluyor.

* Er ve erbaşlar 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020, bu grubun sevk belgesi 1-5 Haziran tarihleri arasında alınacak.

* Haziran dönemi bedelli askerler sevk tarihi 20 Haziran 2020 şeklinde ve sevk belgesi de 16-20 Haziran'da alınacak.

* Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşlar ikinci grup ile ertelenen nisan grubu bedelli askerlerin sevk tarihi 29 Haziran 2020 şeklinde düzenlenecek. Sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.

CELP TARİHLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından e-Devlet üzerinden asker adayları ile celp tarihleri paylaşılacak. Sonuçların 28 Mayıs Perşembe günü öğle saatlerinde erişime açılacağı düşünülüyor.

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