Askerlik yerleri ne zaman belli oldu mu? 2000/3 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 e Devlet ile Askerlik yerleri hızlı öğrenme
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Askerlik yerleri ne zaman belli oldu mu? 2000/3 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 e Devlet ile Askerlik yerleri hızlı öğrenme

Bu ay ve gelecek ay vatani görevlerini yapmak için askere gidecek olanlar askerlik yerleri ne zaman belli oldu mu, 2000/3 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Peki, Askerlik yerleri ne zaman belli oldu mu? İşte, detaylar…

Askerlik yerleri ne zaman belli oldu mu? 2000/3 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 e Devlet ile Askerlik yerleri hızlı öğrenme
07.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:48

Ağustos Eylül celp döneminde getirecek olan vatandaşlar 2020 askerlik yerleri ile ilgili sorgulamalarına devam ediyor. Peki, 2000/3 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri ne zaman belli oldu mu? İşte, 2020 e Devlet ile Askerlik yerleri hızlı öğrenme ekran!

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı resmi sayfası üzerinden duyurular yakından takip edilirken Ağustos ayının ilk haftası yerlerin açıklanması bekleniyor. Silahaltına alınacak yükümlüler, e-Devlet sistemi üzerinden askerlik yapacakları yerleri öğrenebilecek.

• Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 04-08 Ağustos 2020

• Erbaş/Er (2nci Grup): 31 Ağustos-03 Eylül 2020

• Erbaş/Er (3ncü Grup) : 26-30 Eylül 2020

• Bedelli Er: 25-29 Ağustos 2020

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Selp/sevk dönemlerinde sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

AĞUSTOS/EYLÜL 2020 CELP VE SEVK DÖNEMLERİ DUYURUSU

1. Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemleri Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 01 Temmuz 2020 (dahil) tarihine kadar yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.

3. Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 01 Temmuz 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları Ağustos ayının ilk haftasında e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

5. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

6. Yükümlüler;a.Sevk tarihlerinin dört gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,

b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında " Kovid-19 " testlerini yaptıracaklar,

c. Test sonucu pozitif çıkanların veya temaslı listesinde yer alanların askere sevkleri tedavileri süresince ertelenecek,

ç. Test sonucu Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecek,

d. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

e. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır.

f. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.

7. Daha önceki celp ve sevk dönemlerinden bakaya kalan yükümlülerden askerlik şubelerine müracaat ederek sevke tabi tutulmak isteyenlerin ceza işlemleri sonlandırılacak(haklarında cezalı işlem yapılarak)ve ilk celp ve sevk döneminde Kovid-19 testlerini yaptırmalarını müteakip sevkleri yapılacaktır.

8. Yol ve iaşe parası, e-Devlet'ten sevk belgesini alanların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği; askerlik şubesi başkanlığından sevk belgesini alanlar ise sevk belgesini aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

9. Yükümlülerin sevk belgeleri seyahat izin belgesi olarak kabul edilecektir.

10. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

11. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir

12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.trinternet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilirler.

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