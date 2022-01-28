Askerlik yerleri açıklandı mı 2022? Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? Er, Subay, Bedelli Askerlik yeri sorgulama ekranı!

2022 celp dönemleri ile bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerleri açıklandı. Askerlik yeri sorgulaması yapacak vatandaşlar itibaren e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. Peki, Askerlik yerleri nereden sorgulanır? Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik yeri sorgulama ekranı! Er, Subay, Bedelli Askerlik yeri sorgulama ekranı haberimizde...

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI 2022?

Milli Savunma Bakanlığı başvuru işlemlerini tamamlayan binlerce asker adayı için celp dönemlerini açıkladı. Bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerleri de açıklandı. Vatandaşlar, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenebilecek.

2022 bedelli askerlik yerleri 28 Ocak 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden duyuruldu. Kurum tarafında yapılan açıklamada, 'Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022'dir' denildi.

2022 yılında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira olarak açıklanmıştı.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

03 Şubat 2022

03 Mart 2022

31 Mart 2022

12 Mayıs 2022

09 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

15 Eylül 2022

13 Ekim 2022

10 Kasım 2022

08 Aralık 2022

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BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,

3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak,

5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,

6. Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla tercihte bulunmak,

7. Sınıflandırma veya kura çekimi işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak,

8. Bir aylık temel askerlik hizmetini tamamlamak,

9. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilemeyenlerden; erteleme hakkı bulunanlar ile diğer statülerde sınıflandırılanlar bakaya kalacakları tarihe kadar (bu tarih hariç) yeniden başvurabilirler.

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