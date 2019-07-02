Askerlik yeri sorgulama 99/3: E-devletten askerlik yeri nasıl öğrenilir?

Milli Savunma Bakanlığı Askere Alma Genel Müdürlüğü (ASAL) resmi sitesinde Ağustos 2019 celp dönemine dair duyuru yayınlandı. İlana göre 99/3 tertip olarak askere gideceklerin sevk işlemlerini ne zaman, nasıl yapmaları gerektiği anlatılıyor. Peki askerlik yeri nereden, nasol öğrenilir? E-devlet askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

1999 doğumlu er statüsündeki yükümlülülerden celp dönemi Ağustos 2019 olanlar ile askerlik yapmak isteyip de talepleri uygun olanların askere gidecekleri yerler belli oldu.

Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 02 Temmuz 2019 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.

E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA 99/3

SINIFLARA GÖRE SEVK TARİHLERİ



Ağustos 2019 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:

a. Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1) Askerlik şubelerinden 02 – 19 Temmuz 2019,

(2) E-devlet üzerinden 02 – 18 Temmuz 2019 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

B. İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1) Askerlik şubelerinden 20 ağustos – 05 Eylül 2019,

(2) E-devlet üzerinden 20 Ağustos – 04 Eylül 2019 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

YOL VE İAŞE BEDELİ NASIL ALINIR?

Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.

BAKAYA DURUMUNA KİMLER DÜŞER?

Ağustos 2019 er celbi 1'inci grupta sevke tabi olanlardan 19 Temmuz 2019 dahil, 2'nci grupta sevke tabi olanlardan 05 Eylül 2019 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile yoklama kaçağı olup, yoklamasını müteakip 15 gün içerisinde sevk evrakını almayanlar, sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar BAKAYA işlemine tabi tutulacaklardır.