Askerlik yeri sorgulama 2020 - Askerlik yeri ne zaman açıklanacak?

24.01.2020 09:23 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:24

Yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile 2000/1 tertip asker adayları için 24 Ocak Cuma günü askerlik yerleri belli oluyor. Askerlik celp dönemleri gün içerisinde MSB'nin duyurusuyla açıklanmış olacak. Vatani görevini yapacak adaylar ise askerlik celp dönemlerini e-Devlet üzerinden sorgulayacak. İşte askerlik yeri sorgulamaya dair tüm ayrıntılar...

2020 ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANIYOR!

MSB, 2020 yılının ilk celp dönemi Şubat ayı için silah altına alınacak er ve erbaşların askerlik görevini yerine getireceği kışla ve birlikleri açıklıyor. 20 Aralık tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlayan asker adayları için askerlik yerleri netleşiyor. 24 Ocak günü içerisinde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Dairesi tarafından erişime açılacak olan askerlik yeri sorgulama sistemine, e-Devlet üzerinden de giriş yapılacak.

Askerlik yeri sorgulama için tıklayın...

ASKERLİK YERİ NASIL SORGULANIR?

MSB bünyesinde belli olacak 2000/1 tertip celp dönemleri e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecek. Açılan sayfada sol üstte yer alan e-hizmetler alanından asker adayının kendini kapsayan hizmeti seçmesi gerekiyor. Ardından "Hizmet Adı" kutucuğuna kısa dönem askerler "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama", uzun dönem askerler ise "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" kelimelerini girdikten sonra ekrana yansıyan linke tıklayacaklar. Askerlik yer bilgileri, teslim olacakları gün ve yol izin bilgileri gibi askerliğe dair tüm ayrıntılar asker adayının karşısına çıkmış olacak.

MSB'nin yayımladığı duyuruda, yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 Ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan Ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 Ocak 2020 tarihinde, Şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 Şubat 2020 tarihinde, Mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 Mart 2020 tarihinde birliklere sevk edilecekler.