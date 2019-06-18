Askerlik süresi altı aya düştü
Askerlik süresini 6 aya düşüren madde, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.
Askerlik süresini 6 aya düşüren madde, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda Askere Alma Kanun Teklifi görüşülüyor. Er ve erbaşlar için hizmet süresini altı ay, yedek subay ve yedek astsubay için 12 ay olarak düzenleyen 5. madde, Genel Kurulda kabul edildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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