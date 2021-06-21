KOCAELİ ASKERLİK ŞUBESİ ÖNÜNDEKİ ŞÜPHELİ PAKET FÜNYE İLE PATLATILDI

İZMİT Askerlik Şubesi önünde elektrik panosu ile duvar arasına konulan şüpheli paket, bomba imha uzmanınca fünyeyle patlatıldı.

İZMİT Askerlik Şubesi önünde elektrik panosu ile duvar arasına konulan şüpheli paket, bomba imha uzmanınca fünyeyle patlatıldı. Paketin içerisinden kedi kumu çıktı.

İzmit Askerlik Şubesi önünde nöbet tutan askerlerin kaldrırımda bulunan elektrik panosu ile askerlik şubesinin bahçe duvarı arasındaki bir paket dikkatlerini çekti. Görevlilerin haber vermesi üzerine polis ekipleri geldi. Polis, paketin çevresine güvenlik şeridi çekerek, yolu araç ve yaya geçişine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, paketi fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Paketin içerisinden kedi kumu çıktı. Daha sonra trafik yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı