Askerlik muayenesinde şok oldu...Bütün iç organlarının ters olduğu ortaya çıktı
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Osmaniye, Futbol, Güncel

Askerlik muayenesinde şok oldu...Bütün iç organlarının ters olduğu ortaya çıktı

Askerlik muayenesinde şok oldu.

12.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:30
Askerlik muayenesinde şok oldu...Bütün iç organlarının ters olduğu ortaya çıktı

Askerlik muayenesinde şok oldu...Bütün iç organlarının ters olduğu ortaya çıktı

Sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi

Bütün iç organları ters yerde olduğu için sağlık raporu alamayan genç, "Tek hayalim göğsümde ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmaktı asker olma hayalimi gerçekleştiremedim" diyerek üzüntüsünü dile getirdi

OSMANİYE - Osmaniye'de 22 yaşındaki Hüseyin Çiftçi, askerlik hizmetinden sonra girdiği uzman çavuşluk sınavında kalbinin sağ tarafta, vücudundaki diğer organlarının ise ters yönde olduğunu öğrenince asker olma hayalini gerçekleştiremedi.

Osmaniyeli Hüseyin Çiftçi, vatani görevini yapmak için askere gitti. Askerlik hizmetini tamamlayan genç, küçük yaştan bu yana hayali olan askerlik mesleğini yapmak için uzman çavuşluk sınavına girdi. Sınavı başarı ile geçen Hüseyin Çiftçi, sağlık raporu alırken kalbinin sağ tarafta, yine sol tarafa olması gereken dalak, sağ tarafta sağ tarafta olması gereken karaciğer ve safra kesesi ise sol tarafta olduğunu öğrendi.

Sağlık raporundan geçemeyen Hüseyin Çiftçi'nin asker olma hayali ise suya düştü. Sağlık raporu gerektiren işlerde ve kamu kurum ve kuruluşlarında bu durumdan dolayı işe giremediğini ve işsiz olduğunu belirten Hüseyin Çiftçi bugüne kadar ise hiçbir sağlık sorunu yaşamamış.

Osmaniyespor'un alt yapısında 5 yıl futbol oynadığını belirten Hüseyin Çiftçi, "Futbol oynadım spor yaptım. Hiçbir sağlık sorunu yaşamadım. Tek hayalim göğsümde ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmaktı asker olmaktı. Askerlik hizmetimden sonra uzman çavuşluk sınavına girdim, kazandım. Ancak sağlık raporu alırken kalbimin sağ tarafta olduğunu öğrendim raporu alamadım. Şu anda işsizim. Kamu kurum ve kuruluşlarında iş bulamıyorum. Sağlık raporu istenilen iş yerlerinde kalbin sağda diye bana iş vermiyorlar" şeklinde konuştu.

Kalbi sağ tarafta atan Hüseyin Çiftçi'nin Annesi Ümmühan Çiftçi ise, "Bugüne kadar bizde bilmiyorduk oğlumun kalbinin ve diğer organlarının sağda olduğunu. Askere gitti uzmanlık sınavlarına girdi orada öğrendik. Bu çocuk 5 yıl futbol oynadı. Bugüne kadar hiçbir sağlık sorunu olmadı. Askerden geldi geleli boşta,çalışamıyor. Kalbin sağda diye iş vermiyorlar" dedi

Kaynak: İHA

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