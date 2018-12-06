Askerlik Kısalıyor
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığındaki toplantıdan detay ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nda toplantı yapıldı.
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığındaki toplantıdan detay ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nda toplantı yapıldı. Bakan Akar ile TSK'nın komuta kademesinin katıldığı toplantıda, askerlik sürelerinin kısaltılması ve yeni askerlik sistemi görüşüldü.