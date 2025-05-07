Askerlik kaç ay 2025?

Son günlerde sosyal medyada ve bazı haber platformlarında "askerlik süresi 3 aya düşüyor" iddiaları gündeme gelirken, konuyla ilgili kamuoyunda ciddi bir bilgi kirliliği yaşanıyor. Peki, askerlik kaç ay?

ASKERLİK KAÇ AY?

Er ve erbaşlar için: 6 ay

• Yedek subay ve yedek astsubaylar için: 12 ay

• Bedelli askerlik: 1 ay (temel eğitim)

ASKERLİK SÜRESİ 3 AYA DÜŞECEK Mİ?

Askerliğe hazırlanan gençler arasında yoğun biçimde konuşulan "Askerlik süresi 3 aya düşecek" iddiası merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

MSB yetkilileri, askerlik süresinin 3 aya indirileceğine yönelik söylentilerin asılsız olduğunu belirterek, vatandaşları sadece resmi kanallardan yapılacak açıklamaları dikkate almaları konusunda uyardı. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, şu anda yürürlükte olan askerlik sisteminin aynı şekilde uygulanmaya devam ettiği belirtildi.