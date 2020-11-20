Askerlik ertelendi mi? MSB, Kasım sevk tarihlerini değiştirdi mi?

Son dakika! Ülke genelinde artan koronavirüs vakaları beraberinde yeni tedbirleri de getirdi. Buna göre Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada kasım ayı askerlik süresini bir ay uzattı mı? Kasım ayı sevk tarihi Aralık ayında olacak mı?

Ülke genelinde artan koronavirüs vakaları beraberinde yeni tedbirleri de getirdi. Bu kapsamda hafta sonları belirli saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir" denildi. İşte detaylar haberimizde...

MSB SEVK TARİHLERİNİ ERTELEDİ Mİ?

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı da kendi bünyesinde aldığı tedbir kararını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir. Duyuru metnine http://asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.