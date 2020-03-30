Askerlerin Korona virüsüne yakalandığı iddiasına yalanlama
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Hakkari Valiliği, Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Askerlerin Korona virüsüne yakalandığı iddiasına yalanlama

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde bazı askerlerin Korona virüsüne yakalandığı iddialarını yalanladı.

30.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:06
Askerlerin Korona virüsüne yakalandığı iddiasına yalanlama

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde bazı askerlerin Korona virüsüne yakalandığı iddialarını yalanladı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında giderek yayılan 'Yüksekova ilçesinde 200 askerin bulunduğu bir bölükte 11 askerin Korona virüse yakalandığı ve askerlerimizin aynı koğuşta dip dibe yattığı' şeklinde yer alan haberler tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Askerlerimizin toplu olarak kaldığı yerlerde sayı azaltılarak temin edilen yurt ve otellere yerleştirilmişlerdir. Ülkemizde hızla yayılan virüsü karşı ilimiz genelinde devam eden süreçle ilgili gerekli tedbirler alınmıştır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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