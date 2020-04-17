Askerlerin hizmet süresi bir ay uzatıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Askerlerin hizmet süresi bir ay uzatıldı - Haberler
Aralık, Güncel

Askerlerin hizmet süresi bir ay uzatıldı

1 Aralık tarihleri arasında silahaltına alınan askerlerin, hizmet süreleri bir ay uzatıldı.

17.04.2020 01:17 | Son Güncelleme: 17.04.2020 01:17
Askerlerin hizmet süresi bir ay uzatıldı

1 Aralık tarihleri arasında silahaltına alınan askerlerin, hizmet süreleri bir ay uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, 1 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında silahaltına alınan askerlerin, hizmet süreleri bir ay uzatıldı.

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağının simgesi Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı Haberler
Sokağa çıkma yasağının simgesi Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı
Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran korona ilacı sözleri: O kadar etkili ki hayat kurtarabilir Haberler
Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran korona ilacı sözleri: O kadar etkili ki hayat kurtarabilir
Koronaya yakalanan şarkıcıdan 'Hastalığı nasıl kaptın?' sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Ercüment Ovalı paylaştı, herkes merak ediyor: Dornaz Alfa ilacı nedir? Haberler
Ercüment Ovalı paylaştı, herkes merak ediyor: Dornaz Alfa ilacı nedir?
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi
Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı
Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı
İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti
İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti
Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın yanarak can verdi
Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın yanarak can verdi
Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin
Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin
Alanyaspor, Love için Beşiktaş'ın tazminat ödeyeceği iddialarını yalanladı
Alanyaspor, Love için Beşiktaş'ın tazminat ödeyeceği iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı
Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü
Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak
Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero: Aşı için kobay olurum
Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero: Aşı için kobay olurum
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak
Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı
Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak
Erdoğan'ın '45 gün içinde bitireceğiz' dediği hastane yükselmeye başladı
Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı
Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı
Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var
96 yaşında koronavirüsü yenen Kasım dedenin formülü: Doğal beslen, sigara içme, uykuna dikkat et
96 yaşında koronavirüsü yenen Kasım dedenin formülü: Doğal beslen, sigara içme, uykuna dikkat et
Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki Lütfiye, yardım bekliyor
Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki Lütfiye, yardım bekliyor
ABD'de dikkat çeken koronavirüs araştırması: Hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyor
ABD'de dikkat çeken koronavirüs araştırması: Hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyor
Koronavirüs salgınına karşı Türk sağlıkçılardan '4T' kuralı: Tespit, takip, tedavi ve takım
Koronavirüs salgınına karşı Türk sağlıkçılardan "4T" kuralı: Tespit, takip, tedavi ve takım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Emrah Ebru Polat Yıldız Tilbe Levent Dörter
Spor Tamer Tuna Rüştü Reçber Sergen Yalçın Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Nisan İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Askerlerin hizmet süresi bir ay uzatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 01:34:38. #1.14#
title