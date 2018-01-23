Askerlerimizin Arkasında Dünya Mazlumlarının Duası Var"

ÖMER YILDIZ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bölgede mücadele eden askerlerimize hatırlatmak istiyorum. Arkalarında sadece 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının değil bütün dünya mazlumlarının duası var." dedi.

Kavakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaşla ilgili Türkiye'nin ilk günden itibaren gerekli diplomatik girişimlerde bulunduğuna değindi.

Diplomatik yolların denenmesi ve ikna çabalarına rağmen Suriye'de yaşanan sivil katliamların son bulmamasından dolayı Türkiye'ye kaçan Suriyelilerin misafir edildiğini anımsatan Kavakcı, "Türkiye olarak yapabileceğimiz tek şey Suriye'den Türkiye'ye sığınan kardeşlerimizi koruma altına almak, onlara burada ev sahipliği yapmaktı. 3 milyonu aşan Suriyeli kardeşlerimiz bu süreç içerisinde bizim ensar muhacir mantığıyla misafirimiz olarak yaşıyorlar." diye konuştu.

Kavakcı, yaşanan sürecin sonucunda Suriye'de bir terör koridoru oluşturulmaya çalışıldığını, Türkiye'nin böyle bir oluşuma asla müsaade etmeyeceğini ve bu sebeple operasyonun başladığını belirtti.

Daha önce yapılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'e yönelik uluslararası kamuoyunun desteğiyle operasyonlar düzenlendiğini vurgulayan Kavakcı, şöyle devam etti:

"Fırat Kalkanı Harekatı sürecinde de yine uluslararası kamu oyunun desteğiyle Türkiye Suriye'ye girmiş DEAŞ'e mensup teröristleri temizlemişti. Bu noktada devamlı uluslararası kamuoyuna bilgilendirme yapılmıştı. Akabinde de bizim kırmızı çizgimiz olan oradaki DEAŞ yuvalanmasının yanı sıra PYD/YPG yuvalanmasına da asla müsaade etmeyeceğimiz her vesileyle beyan edilmişti."

"Kendimizi savunma hakkımızı kullanıyoruz"

Kavakcı, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51. maddesine göre her ülkenin kendisi için tehdit olan fiili ya da tehdit olarak ortaya çıkan terörist gruba karşı kendisini müdafaa hakkına sahip olduğuna dikkati çekti.

Kavakçı, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda başka ülke topraklarında yaşanan katliamlara 'dur' deme mecburiyetindedir. Biz de hem bir NATO üyesi olarak hem de BM uluslararası sözleşmesine imza atmış bir BM üyesi olarak kendimizi savunma hakkımızı kullanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Suriye sınırından PYD/PKK ve DEAŞ benzeri terör örgütleri tarafından yapılan saldırılara karşı kendi vatandaşlarımızı korumanın ötesinde Suriye'deki vatandaşları da mazlum Suriye halkını da korumak için o bölgedeyiz. Açık ve net gerekli bütün diplomatik görüşmeler, bilgilendirmeler bütün ilgili paydaşlara süreç geliştikçe yapılıyor."

Türk askerinin Suriye'de barış için bulunduğunu belirten Kavakcı, "Bu vesileyle bütün bölgede mücadele eden askerlerimize hatırlatmak istiyorum. Arkalarında sadece 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının değil bütün dünya mazlumlarının duası var. Çünkü onlar bu operasyonda barış için zeytin dalını götürmek için oradalar. Arzu ettiğimiz bölgeyi terörist gruplardan temizleyip akabinde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizi memleketlerine kavuşturmak." dedi.