Askerleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı
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Askerleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı

Askerleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da askerleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Hatay'da askerleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Hassa-Gaziantep karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs, yolun kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada 3 asker yaralanırken, olay yerine polis ve jandarma sevk edildi.

Kazada yaralanan askerler Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çevrede önlem alan ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Askerleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı
Askerleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı
Askerleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı
Askerleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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