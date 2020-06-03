"Askerleri kullanma seçeneği yalnızca acil durumlarda olmalı"
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"Askerleri kullanma seçeneği yalnızca acil durumlarda olmalı"

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ülkede devam eden protestolarda askerin görevlendirilmesine ilişkin, "Askerleri bir kolluk görevinde kullanma seçeneği yalnızca son çare ve acil durumlarda olmalıdır" dedi.

03.06.2020 22:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 22:50

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ülkede devam eden protestolarda askerin görevlendirilmesine ilişkin, "Askerleri bir kolluk görevinde kullanma seçeneği yalnızca son çare ve acil durumlarda olmalıdır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ile başlayan protestolarda ordunun görevlendirilmesi fikrinin aksine Savunma Bakanı Mark Esper, protestoları bastırmak için ordunun kullanması ve askerin sokağa inmesi taraftarı olmadığını açıkladı. Savunma Bakanı Esper gazetecilere yaptığı açıklamada, "Askerin bu aşamada kullanılması gerektiğini düşünmüyorum. Yeterli Ulusal Muhafız kapasitemiz var. Bunu sadece Savunma Bakanı olarak değil, aynı zamanda eski bir asker ve Ulusal Muhafızların eski bir üyesi olarak da söylüyorum" ifadelerini kullandı.

ESPER, İSYAN YASASINA KARŞI

Esper, "Aktif görev kuvvetlerini kullanma seçeneği yalnızca son çare olarak ve sadece en acil ve korkunç durumlarda kullanılmalıdır. Şu an bunları gerektiren bir durumda değiliz. Ayaklanma ile ilgili olan isyan yasasının başlatılmasını desteklemiyorum" dedi. Savunma Bakanı Esper, Ulusal Muhafız güçlerinin yerel yöneticilerle birlikte bu durumlarda sivil makamlara destek vermek için en uygunu zaman olduğuna inandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü, protestolar ile ilgili isyan yasasının uygulanacağını gündeme getirerek, "Bir şehir veya eyalet, sakinlerinin yaşamını ve mülkünü savunmak için gerekli önlemleri almayı reddederse ABD ordusunu konuşlandırıp sorunu hızla çözeceğim" şeklinde konuşmuştu. Trump, orduyu ülke çapında devam eden huzursuzluğa müdahale etmesi için görevlendireceğini açıklamıştı.

Öte yandan ABD'de 1807 yılında yürürlüğe giren İsyan Yasası, kolluk kuvvetlerinin yetersiz kaldığı durumlarda iç karışıklıklarda ordunun sokağa çıkmasını içeriyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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