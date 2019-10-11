11.10.2019 12:10

Zeytin Dalı Harekatı sırasında, YPG/PKK'lı teröristlerce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roketler sonucu yaşamını yitiren Kürt kökenli Rıfat Sinirli'nin ailesi ile TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın yakınları için de Barış Pınarı Harekatı ayrı bir anlam taşıyor.

Alışveriş yapmak için gittiği çarşıdan eve dönüşü sırasında Afrin'den atılan roket sonucu hayatını kaybeden 8 çocuk babası 68 yaşındaki Rıfat Sinirli'nin eşi Aşune Sinirli, AA muhabirine, yaşadıkları acının tarifinin olmadığını ve ilk günkü tazeliğini koruduğunu söyledi.

Dualarının Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerler için olduğunu anlatan Sinirli, "Teröristler tarafından Afrin'den atılan bir roket eşimin boynuna isabet etti ve kendisini bizden kopardı. O çok acı bir gündü ve biz asla o günü unutmayacağız. Allah bir daha kimse böyle acılar yaşamasın." diye konuştu.

Sinirli, harekatın bölgeye barış getireceğine inandıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Suriye'den acı yaşayarak buraya gelen insanların topraklarına dönüşleri için harekat umut ışığı olacaktır. Onların yaşadıkları da kolay değil. Umarım Barış Pınarı Harekatı kısa sürede tamamlanarak hayırlısıyla bu insanlar evlerine, vatanlarına kavuşurlar. Ben Kürt kökenli biriyim. Bu harekat Kürtlere değil teröristlere yapılıyor, askerlere gece gündüz dua ediyoruz."

Rıfat Sinirli'nin kızı Suna Sinirli de babasını kaybetmenin acısını halen yüreklerinde taşıdıklarını vurguladı.

Türk askerinin her zaman arkasında olduklarını ifade eden Sinirli, "Ülkemize kasteden teröristlere karşı yapılan her türlü operasyona destek veriyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun." dedi.

"Tırnaklarına taş değmesin"

Askerlerin konaklayacağı AFAD çadırlarına elektrik hattı bağlamak için gittiği Suriye sınırında YPG/PKK'lı teröristlerce atılan roket sonucu hayatını kaybeden TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın eşi Sevda Elitaş ise acılarının tazeliğini koruduğunu belirtti.

Hüzün ve gururu bir arada yaşadıklarını anlatan Elitaş, "Askerlerimizin düğüne gider gibi operasyona gitmesi beni gururlandırıyor. Tüylerimizi ürpertiyor. Mehmetçik'in arkasında kocaman bir devlet, kocaman bir millet var. Hepimizin duası onlarla. Rabb'im yar ve yardımları olsun, Tırnaklarına taş değmesin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA