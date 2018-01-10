Askerlerden Öğrencilere Teşekkür Mektubu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir süre önce askerlere mektup yazan öğrencilere, Mehmetçikten teşekkür mektubu geldi.

Suşehri Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri, dil ve anlatım dersinde, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Yunis Demir rehberliğinde Doğu Anadolu Bölgesinde görev yapan askerler için mektup yazdı.

Öğrencilerce yazılan mektuplar Şırnak Uludere 48. Tugay Komutanlığına postalandı. Mektuplarını alan Mehmetçikler adına 48. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Yiğittürk, öğrencilere teşekkür mektubu gönderdi.

Yiğittürk, mektubunda, öğrencilerin düşüncesinin kendilerini mutlu ettiğini ve onurlandırdığını belirterek, "Gösterdiğiniz bu duyarlı davranışla bizlere güç verdiniz. Türk ordusu sevgisinin, yediden yetmişe bu büyük milletin kalbinden sökülüp atılamayacağını da kanıtlamış oldunuz. Sayenizde, Türk ordusunun neferi olmaktan bir kez daha gurur duyduk. Kıymetli öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize tüm Mehmetçikler adına teşekkür ederim." satırlarına yer verdi.